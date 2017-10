Politie achtervolgt hardrijder in dollemansrit

Een 32-jarige automobilist heeft de politie in Den Helder in de nacht van zaterdag op zondag aardig beziggehouden.

Agenten kregen hem in het vizier omdat hij erg hard reed. Wat volgde was een dollemansrit, zoals de politie het omschrijft, waarbij de man binnen de bebouwde kom regelmatig snelheden van boven de 100 kilometer per uur haalde. Hij reageerde niet op stoptekens en zwaailicht en sirene, maar uiteindelijk reed hij zichzelf klem in een doodlopende weg.

De man uit Den Helder en zijn bijrijder probeerden er nog lopend vandoor te gaan, maar de bestuurder kon snel worden gepakt. Op het bureau weigerde hij een ademanalyse en een bloedproef op mogelijk drugsgebruik.

Zijn rijbewijs moest hij inleveren; voor zijn gedrag in het verkeer zal hij zich later moeten verantwoorden.