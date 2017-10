Ontsnapte man na twaalf jaar opgepakt

Een man die twaalf jaar geleden in Nederland ontsnapte uit hechtenis, is afgelopen vrijdag gepakt. Hij liep tegen de lamp toen hij vanuit Kosovo was aangekomen op het vliegveld van Düsseldorf. De Duitse douane wist dat Nederland een internationaal opsporingsbevel had uitgevaardigd.

De Duitse politie maakte de arrestatie van de nu 46-jarige Kosovaar maandag bekend. De man was in Nederland veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf wegens mensenhandel, afpersing, gijzeling, mishandeling en gedwongen prostitutie. Sinds 2005 was hij op de vlucht. Hij wordt binnenkort teruggebracht naar Nederland om de resterende straf van 1104 dagen, dus drie jaar, uit te zitten.