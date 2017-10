Blok wil lessen trekken uit zaak Faber

Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) heeft op zijn ministerie de veelbesproken petitie in ontvangst genomen waarin onderzoek wordt geëist naar het ‘falende rechtssysteem’ in ons land. Dat zou volgens de meer dan 400.000 ondertekenaars van de petitie een doorslaggevende rol hebben gespeeld bij de recente dood van Anne Faber. In deze zaak is verdachte Michael P. opgepakt.

De bewindsman zei ,,tot in het diepst van m’n ziel geraakt” te zijn door de zaak. ,,Ik wil echt weten wat hier gebeurd is. Ik vind het ook cruciaal dat zodra we het onderzoek hebben, dat we er lessen uittrekken en kijken welke aanvullende maatregelen nodig zijn”, zei Blok.

Initiatiefneemster van de petitie is Lydia de Jong-de Paus, moeder van drie kinderen. Het lichaam van Anne Faber (25) werd deze maand gevonden in Zeewolde. De veroordeelde verkrachter P. werd behandeld in forensisch psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder. Tijdens de voorbereidingen op zijn terugkeer in de samenleving sloeg hij toe.

Blok heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd al gevraagd onderzoek te doen naar onder meer de rol van de kliniek in deze zaak.