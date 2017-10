Dijkhoff gekozen tot fractievoorzitter VVD

Klaas Dijkhoff is de nieuwe fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Hij kreeg dinsdag de steun van de liberale volksvertegenwoordigers. Er waren geen tegenkandidaten. Hij is de opvolger van Halbe Zijlstra, die minister van Buitenlandse Zaken wordt.

Dijkhoff kwam in 2010 in de Tweede Kamer. Hij werd in maart 2015 staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en is sinds een paar weken demissionair minister van Defensie. De Brabander geldt als een van de grote beloftes van de VVD, de grootste partij in de Tweede Kamer met 33 zetels.

Het zal niet meevallen Zijlstra op te volgen, zei Dijkhoff toen hij de voorzittershamer overnam. ,,Ze zeggen, als je de fractie aankunt, kan je de hele wereld aan”, aldus Dijkhoff, die erbij zei dat dit goed van pas kan komen bij Zijlstra’s nieuwe ministerschap.

Volgens Dijkhoff zal het geen gemakkelijke klus worden met de VVD in een coalitie met drie andere partijen die het gezamenlijke regeerakkoord moeten gaan uitvoeren.

Dijkhoff denkt dat hij zijn ervaring als bewindsman van de afgelopen jaren goed kan gebruiken in de Tweede Kamer. Hij wil ook ,,mensen laten horen wat de VVD van mensen wil en waar wij voor staan”. Hij hoopt als fractievoorzitter meer creativiteit kwijt te kunnen dan dat hij als bewindspersoon kon.

Tot voor kort werden Jeanine Hennis en Dijkhoff genoemd als mogelijke fractievoorzitter van de liberalen. Hennis trad onlangs af als minister van Defensie en maakte daarna bekend dat zij verder gaat als ‘gewoon’ VVD-Kamerlid.