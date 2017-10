Petitie ‘falend rechtssysteem’ voor minister

Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) krijgt dinsdag een petitie aangeboden waarin een onderzoek wordt geëist naar het ‘falend rechtssysteem in de zaak van verdachte Michael P.’ Ruim 413.000 mensen hebben de petitie ondertekend.

Het lichaam van Anne Faber (25) werd donderdag 12 oktober gevonden in Zeewolde. Ze werd toen al twee weken vermist. P. is de verdachte in deze zaak, die afgelopen weken veel ophef heeft veroorzaakt. De veroordeelde verkrachter P. werd behandeld in forensisch psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder. Tijdens de voorbereidingen op zijn terugkeer in de samenleving sloeg hij toe.

Initiatiefneemster van de petitie is Lydia de Jong-de Paus, moeder van drie kinderen. ,,,Wij roepen hen die verantwoordelijk zijn, o.a. het ministerie van Veiligheid en Justitie, ter verantwoording en eisen een verklaring”, schrijft ze in de petitie.

Blok heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd al gevraagd onderzoek te doen naar Altrecht Aventurijn. Ook de kliniek zelf doet onderzoek.