Tv-maker Brandt Corstius slachtoffer misbruik

Tv-maker en journalist Jelle Brandt Corstius is in het begin van zijn televisiecarrière slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Hij zegt destijds tijdens zijn werk te zijn gedrogeerd en gedwongen tot orale seks. Dat schrijft hij in dagblad Trouw.

Volgens Brandt Corstius had de dader hem ook nog anaal willen verkrachten, maar kon hij daaraan kon ontsnappen. Hij zegt niet te kunnen onthullen wie hem dit heeft aangedaan. ,,Het is zijn woord tegen mijn woord. Er zijn geen getuigen, ik ken – voorlopig – geen andere incidenten. Als het tot een rechtszaak zal komen is de kans groot dat hij mij succesvol beschuldigt van smaad, en ik een tweede hypotheek op mijn huis kan nemen om de schadevergoeding te betalen.”

De journalist noemt het frustrerend dat hij om die reden niet kan zeggen wie hem dit heeft aangedaan. ,,Hoe groter het vergrijp, des te groter de bewijslast. Juist de grootste hufters zijn deze weken de dans ontsprongen, en dat wringt.” Volgens hem zitten velen zoals hij in hetzelfde schuitje.

De journalist zegt dat hij geen aangifte kan doen bij de politie, omdat de zaak intussen verjaard is.

Brandt Corstius doet zijn relaas naar aanleiding van de wereldwijde actie #MeToo, waarbij mensen hun ervaringen met seksueel misbruik of intimidatie naar buiten brengen.