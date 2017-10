Twijfel over aanpak woekerhandel tickets

De Eerste Kamer (Senaat) beslist dinsdagmiddag of de woekerhandel in tickets voor concerten en sportwedstrijden wordt aangepakt. Veel senatoren twijfelen.

Een brede meerderheid in de Tweede Kamer besloot zeven jaar geleden dat de wanpraktijken moeten worden bestreden. Maar de Senaat heeft het laatste woord.

CDA en SP in de Tweede Kamer namen ooit het voortouw bij de ticketwet. Zij willen dat een burger naar de rechter kan stappen als de kosten ,,onredelijk” zijn. Kaartjes mogen nog wel worden doorverkocht, maar hoogstens 20 procent duurder dan de originele prijs.

Het CDA in de Senaat daarentegen vindt de wet geen oplossing voor het probleem. De grote vraag is of het bedachte middel in de praktijk wel het gewenste effect heeft, zegt CDA-senator Marnix van Rij. Ook de PvdA, destijds nog voorstander, neemt afstand.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk en zijn CDA-collega Madeleine van Toorenburg blijven het plan verdedigen. ,,Met de ticketwet willen we voorkomen dat tussenhandelaren winst maken over de rug van liefhebbers”, aldus Van Dijk.

Vorig jaar was er veel ophef over dure kaartjes voor concerten van Adele. Onlangs nog pleitte de KNVB voor aanpak van de doorverkoop van kaarten voor voetbalwedstrijden.