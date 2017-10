Uitspraak in zaak-Haagse politiemol

De Haagse politiemol Amine A. (28 jaar) hoort dinsdag voor de rechtbank in Den Haag of en zo ja hoe lang hij de gevangenis in moet. Tegen A. is vijf jaar celstraf geëist. Hij wordt verdacht van het schenden van zijn ambtsgeheim door maandenlang tegen betaling in de systemen van de politie te zoeken naar informatie over hennepkwekerijen.

De voormalig hoofdagent bij de Haagse politie zou die informatie in 2015 en 2016 hebben doorgespeeld aan zijn vriend Yassine H., die samen met anderen de kwekerijen zou hebben leeggehaald voordat de politie binnenviel. Tegen H. is een gevangenisstraf van vier jaar geëist.

Tegen de andere drie verdachten, onder wie twee neven van H., is twee keer twaalf en eenmaal vier maanden cel geëist voor pogingen tot inbraak.

De advocaat van A. noemde de strafeis een ,,schrikeis”. In vergelijkbare zaken wordt volgens haar veel minder geëist. ,,Eerder werkstraffen en gedeeltelijk voorwaardelijke straffen dan onvoorwaardelijke straffen.”