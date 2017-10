Cruijff kanshebber voor NS Publieksprijs

‘Mijn verhaal’ van Johan Cruijff is genomineerd voor de NS Publieksprijs. De autobiografie van de legendarische voetballer, die vorig jaar overleed, bevindt zich in het gezelschap van ‘Judas’ van Astrid Holleeder, ‘De wereld volgens Gijp’ van Michel van Egmond, ‘De levens van Jan Six’ van Geert Mak, ‘Huidpijn’ van Saskia Noort en ‘Thomas Dekker’ van Thijs Zonneveld.

De nominaties werden bekendgemaakt in het tv-programma De Wereld Draait Door op station Utrecht Centraal. Lezers kunnen tot en met woensdag 22 november stemmen op hun favoriete boek. Dat hoeft niet per se een van de genomineerde werken te zijn, maar mag ook een boek naar keuze zijn. Stemmen kan via de website van NS Publieksprijs en bij boekhandels en bibliotheken.

De winnaar van de NS Publieksprijs krijgt 7500 euro, een sculptuur van Jeroen Henneman en een jaar lang gratis eersteklas reizen met het openbaar vervoer. Vorig jaar won ‘Pogingen iets van het leven te maken’ van Hendrik Groen. Op dit boek is de nieuwe tv-serie ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’ gebaseerd.