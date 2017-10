Simply Red doet 10e editie Symphonica in Rosso

Simply Red laat deze week de Ziggo Dome rood kleuren tijdens de tiende editie van Symphonica in Rosso. Woensdagavond is de eerste in de reeks van drie concerten in Amsterdam, waarbij bezoekers traditiegetrouw in het rood gekleed gaan.

Naast Simply Red zullen ook de Schotse zangeres KT Tunstall, Glennis Grace en Ruben Hein hun opwachting maken. Symphonica in Rosso is zo goed als uitverkocht.

Simply Red verkocht wereldwijd meer dan 60 miljoen albums. De band is bekend van hits als Holding Back The Years, If You Don’t Know Me By Now en Something Got Me Started. Na een pauze van vijf jaar keerde Simply Red in 2015 terug op het internationale podium met een nieuw album Big Love en een wereldtournee waarin het dertigjarig bestaan van de band gevierd werd.

Dit jaar treedt Simply Red nergens anders op dan in Amsterdam.