‘Agenten zaak-Henriquez onterecht vervolgd’

De twee agenten die terechtstaan voor de fatale arrestatie van Mitch Henriquez 2,5 jaar geleden, zijn ten onrechte vervolgd. Nu uit verklaringen van deskundigen blijkt dat niet de omstreden nekklem Henriquez fataal is geworden, maar een acuut stresssyndroom – veroorzaakt door zijn hevige verzet – vervalt de grond onder de vervolging. Dat bepleit advocaat Thijs Kelder, een van de twee advocaten die de twee agenten bijstaat.

Ook zouden de agenten immuniteit moeten genieten, omdat zij vervolgd worden voor ,,professionele gedragingen”, aldus Kelder. Een agent mag namelijk geweld gebruiken. ,,Agenten zijn Rijksambtenaren, zij vervullen een overheidstaak”, aldus de advocaat. Als er in deze zaak iemand iets te verwijten valt, is dat volgens Kelder de Nederlandse Staat. Die schoot tekort in de opleiding van agenten.

De advocaten van DH01 en DH02, zoals de twee worden aangeduid in de rechtbank, menen dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk is in de vervolging van de agenten.

Het OM had afgelopen maandag gemeld de agenten wel schuldig te achten aan mishandeling, maar willen niet dat er een straf wordt opgelegd. De rechtbank doet op 21 december uitspraak.