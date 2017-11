Dijsselbloem: arbeiders makkelijker over grens

Arbeiders moeten makkelijker in een ander Europees land kunnen werken als het in hun land even slechter gaat. Nu stuiten arbeiders nog steeds op belemmeringen, zoals de toegang tot sociale voorzieningen.

Het is dus belangrijk om de zogenoemde arbeidsmigratie beter mogelijk te maken, aldus de voorzitter van de vergadering van ministers van Financiën van de eurolanden, Jeroen Dijsselbloem. De oud-minister van Financiën hield in Den Haag de Willem Dreeslezing, genoemd naar de oud-premier die geldt als een grondlegger van de verzorgingsstaat.

Dijsselbloem ziet arbeidsmigratie als een van de mogelijke middelen om tijdelijke economische terugslag in delen van de Europese Unie op te vangen. Hij doelt specifiek op de negentien landen die de euro al hebben en de andere landen binnen de Europese Economische en Monetaire Unie. Hij vindt dan ook dat niet alleen de nationale economieën, maar ook de sociale voorzieningen naar elkaar toe moeten groeien.