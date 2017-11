GroenLinks wil gewoner worden

GroenLinks wil niet langer vooral hoogopgeleide jongeren, maar allerlei soorten kiezers aanspreken. Voorman Jesse Klaver gaat daarom de komende tijd op ‘kantinetour’, op zoek naar ,,leraren, agenten en buschauffeurs”. Deze ,,stille motor van de samenleving” wil de partij voor zich winnen door op te komen voor hogere lonen, meer rechten voor werknemers en het beteugelen van marktwerking.

Juist gewone mensen die voor de klas staan, ouderen verzorgen of de buurt veilig houden, worden volgens Klaver vergeten. Hij hoopt hen te spreken in bedrijfs- en sportkantines, gymzalen en buurthuizen buiten de Randstad, zei hij op een bijeenkomst in Rotterdam.

Klaver trok afgelopen jaar een groot, vaak jong en hoogopgeleid publiek naar concertzalen in studentensteden. Hij hoopt zijn aanhang nu te verbreden en lijkt te mikken op de traditionele achterban van de PvdA, die nog druk bezig is de verkiezingsnederlaag van afgelopen voorjaar te verwerken.

Slaagt GroenLinks erin beide groepen te verenigen, dan moet deze ,,brede beweging” zich tegen Prinsjesdag volgend jaar in Den Haag laten horen ,,om verandering af te dwingen”.