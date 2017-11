‘Karremans wil getuigen voor Dutchbatters’

Kolonel buiten dienst Thom Karremans gaat als getuige optreden in een rechtszaak die een oud-commandant van Dutchbat heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat. Dat zegt Karremans’ advocaat Geert-Jan Knoops woensdagavond in Nieuwsuur.

Volgens Knoops wil de toenmalige overste een lans breken voor meer dan honderd Dutchbatters die al jarenlang procederen voor eerherstel. Veel Nederlandse militairen raakten getraumatiseerd door de val van Srebrenica. Ze voelen zich niet gesteund door Defensie en vinden dat ze op een onmogelijke missie zijn gestuurd.

Dutchbat III opereerde in 1995 in VN-verband in Srebrenica toen de enclave werd ingenomen door de Bosnische Serven, waarbij bijna 8400 moslims omkwamen.