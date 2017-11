Minister Zijlstra: hoop dat Mladic-vonnis helpt

Minister Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken) hoopt dat de veroordeling van Ratko Mladic door het Joegoslavië-Tribunaal nabestaanden helpt bij het verwerken van hun pijn. De Bosnisch-Servische generaal werd woensdag tot levenslang veroordeeld.

,,Verwelkom de veroordeling van Ratko Mladic. De oorlog in Joegoslavië en de misdaden in Srebrenica hebben grote littekens achtergelaten. Ik hoop dat de uitspraak de nabestaanden helpt bij het verwerken van het leed dat hen is aangedaan”, laat Zijlstra weten.

Mladic was tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië (1992-1995) verantwoordelijk voor de moord op duizenden Bosnische moslimmannen in Srebrenica. Dat stond destijds onder bescherming van Nederlandse blauwhelmen.