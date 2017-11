Mladic gaat in hoger beroep

Ratko Mladic vecht de uitspraak van het Joegoslavië-Tribunaal tegen hem aan en gaat in hoger beroep. Dat hebben zijn advocaat en zijn zoon Darko meegedeeld na afloop van de uitspraak. Het tribunaal veroordeelde hem woensdag tot levenslang.

Volgens zoon Darko hebben de rechters van het tribunaal niet eerlijk naar de feiten gekeken en hadden ze geen oog voor de Servische slachtoffers. ,,Gerechtigheid is vervangen door propaganda”, zei Mladic’ zoon.

De advocaat van Mladic sprak van het ,,totale falen” van het tribunaal. Bovendien hekelde hij het feit dat de rechters niet echt werk hebben gemaakt van de hoge bloeddruk van Mladic. Ruim een half uur na aanvang van de zitting vroeg de verdediging om een schorsing en daarin is drie keer de bloeddruk gemeten.

Die was volgens de advocaat levensgevaarlijk hoog en die vroeg daarop om schorsing of juist versneld voorlezen van het vonnis. De rechter ging daar niet op in. ,,Wat je ook van vindt van Ratko Mladic, hij is een mens en heeft recht op een goede medische behandeling”, stelde de advocaat na afloop.

Aanklager Serge Brammertz toonde zich na afloop tevreden met de uitspraak. Hij had ook levenslang geëist.

Het hoger beroep gaat overigens niet meer dienen voor het Joegoslavië-Tribunaal, want dat wordt binnenkort gesloten. Wel gaat de zaak dan naar het MICT, een afgeslankt instituut dat het werk van onder meer het Joegoslavië-Tribunaal overneemt. MICT staat voor International Residual Mechanism for Criminal Tribunals.