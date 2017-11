Nasleep storing Schiphol: 54 annuleringen

De nasleep van de grote technische storing op Schiphol dinsdag, heeft op woensdag gezorgd voor nog eens 54 annuleringen van KLM-vluchten.

De annuleringen betreffen enkele vluchten binnen Europa. Het gaat met name om vluchten die in de ochtend werden geannuleerd, maar ook enkele vluchten in de middag en avond kunnen niet doorgaan, aldus een KLM-woordvoerder.

Er zijn verschillende redenen voor de annuleringen. Sommige vliegtuigen konden dinsdag niet terugkeren naar Schiphol en waren daarom woensdag niet beschikbaar om mee te vliegen. Andere annuleringen waren het gevolg van verschoven aankomsttijden van bemanningen van de vliegtuigen. Omdat de voorgeschreven rusttijden in acht moesten worden genomen, werden vervolgens vluchten geannuleerd.

Volgens de KLM ziet de situatie er ,,nu weer goed uit”. De zegsman voorziet weinig problemen meer. Donderdag moet alles weer normaal zijn.