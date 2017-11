NAVO-topman verwelkomt vonnis Mladic

NAVO-chef Jens Stoltenberg verwelkomt de levenslange straf die Ratko Mladic kreeg opgelegd van het Joegoslavië-Tribunaal. Hij hoopt dat de uitspraak de Balkanregio ertoe ,,beweegt het pad van vrede en verzoening verder te volgen’’.

De 74-jarige Mladic was als commandant van de Bosnische-Serviërs verantwoordelijk voor vreselijke misdaden tegen burgers, waaronder de moord op duizenden Bosniërs in Srebrenica in 1995. De militaire alliantie was betrokken bij het beëindigen van dit ,,zwarte hoofdstuk in de geschiedenis van Europa’’. Het vonnis toont aan dat de rechtsstaat werkt en de mensen achter oorlogsmisdaden verantwoording moeten afleggen, aldus Stoltenberg.

Ook de Europese Unie verwees in een reactie naar de genocide in in Srebrenica. Het bestrijden van straffeloosheid voor de meest verschrikkelijke misdaden is een fundamentele menselijke plicht, aldus de diplomatieke dienst van de EU. Die verwacht van alle politieke leiders in de regio de slachtoffers te eren met ,,verzoening, samenwerking en goed nabuurschap”.