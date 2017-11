Privacywaakhond onderzoekt Uber

De Autoriteit Persoonsgegevens, de privacywaakhond van de Nederlandse overheid, gaat onderzoek doen naar de datadiefstal bij taxi-app Uber. De toezichthouder wil weten wat er precies is gestolen, hoe dat is gedaan en of Uber het datalek op tijd en goed heeft gemeld.

Uber heeft het datalek ,,zeer recent” doorgegeven aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Bedrijven en organisaties die actief zijn in Nederland zijn verplicht om datalekken snel te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wie dat niet doet, riskeert een boete. Uber is officieel in Nederland gevestigd.

Uber maakte dinsdag bekend dat hackers vorig jaar de gegevens van 57 miljoen klanten en ongeveer 600.000 chauffeurs hebben buitgemaakt. Het ging onder meer om namen, e-mailadressen, telefoonnummers en rijbewijsnummers. De hackers zouden geen creditcardgegevens, bankrekeningnummers en geboortedata in handen hebben gekregen. Uber betaalde de daders 100.000 dollar om de diefstal stil te houden en de data te vernietigen. Het is niet bekend of zij dat ook hebben gedaan.

Uber zelf zweeg er tot dinsdag ook over. De nieuwe topman Dara Khosrowshahi, die schoon schip wil maken om het bedrijf van de afgrond te redden, onthulde het lek op de site van het bedrijf.

De Britse toezichthouder voor privacy heeft ook een onderzoek naar het Uber-lek aangekondigd.