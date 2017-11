Succesverhalen ouderenzorg voor minister

Het wordt tijd dat eens zichtbaar wordt wat er allemaal goed gaat in de ouderenzorg, vindt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Hij ontving woensdag nu eens geen zwartboek, maar een witboek met ruim 150 verhalen vol lof over de ouderenzorg. Over verzorgenden die alle tijd lijken te nemen, bijvoorbeeld, en de geur van appeltaart uit eigen keuken.

De Jonge is blij met de gebundelde verhalen van tevreden ouderen, verpleegkundigen en de mensen om hen heen. Die succesverhalen kunnen ook helpen meer jongeren voor de ouderenzorg te winnen, want dat is één van de grootste opgaven waar de minister voor staat.

Toch is zelfs in het witboek hier en daar wat bezorgdheid en kritiek geslopen. De Jonge, die de komende jaren twee miljard extra mag uitgeven, zegt zorgen niet te willen wegpoetsen. Maar juist om meer personeel te trekken, wil hij ook laten zien dat het in de ouderenzorg niet alleen maar kommer en kwel is.