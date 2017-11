‘Uber-klanten kunnen niet zo veel doen’

Namen, e-mailadressen en telefoonnummers van tientallen miljoenen klanten van Uber zijn in verkeerde handen gevallen. Hackers maakten ook namen en rijbewijsnummers van chauffeurs buit. ,,En helaas kunnen Uber-klanten niet heel veel doen. De gegevens die in handen van anderen zijn gekomen, dat kan je niet meer terugdraaien. Wel blijft het altijd verstandig om te kijken welke gegevens je met wie deelt”, zegt Erik de Jong van beveiliger Fox-IT.

Volgens Uber hebben de hackers geen creditcardgegevens, bankrekeningnummers en geboortedata in handen gekregen. Kwaadwillenden hadden zulke gegevens kunnen gebruiken voor identiteitsfraude. De Jong denkt dat de gevolgen nu mee zullen vallen. ,,De meeste mensen zullen het gelukkig niet merken.” Hij denkt ook niet dat mensen Uber zullen inruilen voor een concurrent. ,,Als jij een Uber wil gebruiken, dan ga je dat in de toekomst ook gewoon doen.”

Het gaat om de gegevens van in totaal 57 miljoen mensen. Of onder hen ook Nederlanders zijn, is niet bekend. Het is ook niet bekend wie er achter de diefstal zitten en hoe ze bij Uber binnen zijn gekomen. Beveiliger Trend Micro denkt dat ontwikkelaars van Uber hun wachtwoorden ergens hebben laten slingeren. De hackers hebben van Uber 100.000 dollar gekregen om de gegevens te vernietigen en er over te zwijgen. Uber zelf zweeg er tot dinsdag ook over.

De Jong: ,,Een hack kan iedereen overkomen. Ik denk dat we dat in 2017 inmiddels wel weten. De grootste fout die Uber heeft gemaakt, is dat ze geprobeerd hebben het onder het tapijt te vegen en het niet publiek te maken. En dat is echt onvergeeflijk.”

Zulke hacks komen enorm vaak voor, aldus De Jong. Sommige grote gevallen, zoals bij Yahoo en LinkedIn, halen het nieuws. ,,Zo heel uitzonderlijk is het niet. Maar hoe je er daarna mee omgaat, is wel enorm belangrijk, dat maakt het verschil.”

Volgens Sean Sullivan, onderzoeker van cyberbeveiliger F-Secure, is het datalek uiteindelijk terug te voeren op de cultuur binnen Uber. ,,Beveiliging is niet gemakkelijk. Ik denk dat veiligheid niet hun eerste zorg was. Ze wilden groeien, groeien, groeien.” Groei is belangrijk voor een bedrijf, benadrukt hij, maar kan ook een obsessie worden. ,,Als je groei boven alles zet, ben je gedoemd om in de problemen te komen. Wat snel groeit, loopt ook meer kans om een tumor te zijn.”