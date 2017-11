14 jaar cel voor medeplegen moord Bijlmer

Jason L. (25) uit Amsterdam moet veertien jaar de cel in voor het medeplegen en uitlokken van de moord op de 29-jarige Abderrahim ‘Appie’ Belhadj. Het slachtoffer werd in de nacht van 8 op 9 mei 2016 naar de flat Kikkenstein in Amsterdam Zuidoost gelokt en daar doodgeschoten.

Volgens het vonnis van de rechtbank heeft L. ,,niet de fatale schoten gelost, maar heeft hij wel een allesbepalende rol gespeeld in het mogelijk maken van de liquidatie. Uit het onderzoek blijkt ook dat de verdachte en de schutter niet in een opwelling handelden, maar dat de moord koelbloedig en in alle rust is voorbereid.”

,,De lafhartige schietpartij vond plaats in de openbare ruimte. Enkele bewoners hebben ernstig gevaar gelopen en zijn geconfronteerd met het schokkende beeld van het met kogels doorzeefde lichaam van het slachtoffer”, aldus het oordeel van de rechtbank.