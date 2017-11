538 en SBS6 verslaan Spelen achter schermen

Radio 538 en SBS6 doen verslag van de Olympische Spelen in februari in Zuid-Korea. ,,We zullen 24 uur per dag verslag doen achter de schermen van de Winterspelen”, zei Remco van Leen, directeur content bij Talpa donderdag bij de presentatie van het nieuwe mediabedrijf Talpa Network in het Amsterdamse DeLaMar Theater.

Edwin Evers deed dit al enkele jaren met zijn radioprogramma Evers Staat Op. Ook dit keer reist hij af naar Zuid-Korea, waar hij de dag om 06.00 uur begint en contact heeft met de sporters en andere betrokkenen. De rest van de dag is het evenement online te volgen op alle kanalen van Talpa Network. ,,Om 16.00 uur streamen we de huldigingen in het Holland Heineken House live”, aldus Van Leen, waarmee volgens hem een uniek kijkje vanaf deze plek wordt gegeven. ,,We zien hier ook de hereniging van de sporters met hun familie, want op deze plek zien ze die voor het eerst weer.”

Na de vroege editie van Hart van Nederland op SBS6 komt een speciale uitzending over de spelen: het Hart van Oranje-journaal. In de late editie van het actualiteitenprogramma is volgens Van Leen ruimte voor achtergrondverhalen en Shownieuws sluit de dag af met reportages van onder anderen Naomi van As en Ellen Hoog. Ook komen er drie documentaires op tv, waarin sporters teruggaan naar de plek waar ze een medaille hebben gewonnen. De directeur verklapte dat één van hen schaatser Sven Kramer is.

538 en SBS6 werken samen met NOC*NSF en Heineken, waardoor ze toegang hebben tot de benodigde plekken.