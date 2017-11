AD wil een ‘sinterklaasbestand’

Het AD roept samen met een groot aantal Bekende Nederlanders op tot een sinterklaasbestand. De krant wil zo lang sinterklaas in het land is geen discussie over het feest.

,,Als we nu eens samen afspreken elkaar niet te bestoken vanaf het moment dat Sint voet op Nederlandse bodem zet tot de dag na zijn vertrek? Dat is het enige wat we vragen: een sinterklaasbestand”, schrijft hoofdredacteur Hans Nijenhuis op de voorpagina van de krant.

Binnenin de krant zijn er BN’ers die zich ook uitspreken tegen de felle discussies tijdens de sinterklaastijd. ,,Deze weken even niet discussiĆ«ren, maar feestvieren”, zegt Tijl Beckand. Ook premier Mark Rutte spreekt zich uit. ,,We gunnen de kinderen allemaal de magie van 5 december. Je kunt in Nederland heel goed je mening laten horen zonder het feest te verstoren of vernielingen aan andermans spullen aan te richten.”

Ook Bram van der Vlugt, die jarenlang de rol van sinterklaas op de nationale televisie vertolkte, deelt de mening van het AD. ,,Zeker, we moeten de discussie over Zwarte Piet ter zijde schuiven ten faveure van de kinderen. Het is gruwelijk dat het feest er zo door wordt getekend.”

Omroepbaas Jan Slagter vindt dat de kinderen de dupe zijn. ,,Kinderen hebben geen boodschap aan de discussie. Het begint nu wel erg uit de hand te lopen. Laten we feest vieren.”