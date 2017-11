Agenten zaak-Henriquez: juist gehandeld

Zwaar geëmotioneerd vertelden de twee agenten die terechtstaan voor de fatale arrestatie van Mitch Henriquez donderdag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol wat het overlijden van de Arubaan voor hen betekende. Ze vinden het verschrikkelijk voor de familie, een verdriet dat nooit meer goed te maken is. Maar, voegden ze alle twee toe in hun laatste woord, ,,ik sta nog altijd achter het handelen”.

Henriquez overleed eind juni 2015 na zijn arrestatie op een Haags muziekfestival. Hij riep tegen agenten dat hij een pistool bij zich had en wees daarbij naar zijn kruis. Bij zijn arrestatie verzette hij zich zo heftig dat er vijf agenten nodig waren om hem in bedwang te houden. Een dag later overleed de 42-jarige Arubaan. Aanvankelijk werd gedacht dat de omstreden nekklem hem fataal was geworden, maar later bleek hartfalen door een acuut stress syndroom de doodsoorzaak.

,,Waarom werkte hij nou niet mee tijdens zijn aanhouding”, zei agent DH01 huilend. De agenten hebben tijdens het proces afgeschermd in de rechtbank gezeten, achter een kamerscherm en met vervormde stemmen. Ze worden aangeduid als DH01 en DH02. Alleen de rechters, officieren van justitie en hun eigen advocaten konden ze zien. Dat is uit privacyoverwegingen, de twee agenten en hun gezinnen zijn na de dood van Henriquez zwaar bedreigd.

,,Geen straf is hoger dan wat mijn gezin en ik de afgelopen 2,5 jaar moesten ondergaan”, zei DH01. ,,Mijn dochter zei dat mensen op Facebook hadden gezegd dat ik een man heb vermoord.”

Het Openbaar Ministerie liet eerder deze week weten de agenten wel schuldig te achten, maar eiste geen straf. De rechtbank doet op 21 december uitspraak.