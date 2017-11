Almere en Breda hebben beste binnenstad

Breda en Almere mogen de komende twee jaar zeggen dat zij de beste binnenstad van Nederland hebben. Dat heeft organisator Platform Binnenstadsmanagement donderdag bekendgemaakt in Rotterdam.

Het ,,bruisende centrum” van Almere verraste de jury van de Verkiezing Beste Binnenstad aangenaam. Almere sleepte zo de prijs in de wacht voor beste binnenstad in de categorie middelgrote steden. Breda won in de categorie grote steden. Het bijzondere van Breda is dat eigenlijk iedere bezoeker zich daar welkom voelt in de ,,gezellige binnenstad”, aldus de jury donderdag bij de bekendmaking van de prijzen.

De Verkiezing Beste Binnenstad wordt iedere twee jaar georganiseerd. De jury bekijkt hoe de steden zich hebben ontwikkeld op het gebied van toekomstbestendigheid, verblijfsklimaat, voorzieningenaanbod en bestrijding van leegstand. De vorige keer kwamen Rotterdam en Gouda als beste uit de bus.