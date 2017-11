Bindend referendum in de prullenbak

Het bindend referendum is voor jaren van tafel. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer stemde een voorstel voor zo’n referendum, dat vier jaar geleden nog wel steun kreeg van de Kamer, donderdag weg.

De initiatiefnemers van toen, D66, GroenLinks en PvdA, hebben hun handen van het zogeheten correctief referendum afgetrokken. De SP nam de verdediging van het voorstel over, maar vond weinig bondgenoten. Alleen PVV, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Forum voor Democratie houden vol dat het bindend referendum een plaats moet krijgen in de Grondwet.

Ook als geen van de voorstanders zich had bedacht, leek het voorstel ten dode opgeschreven. Voor de bekrachtiging door een nieuwgekozen Tweede Kamer, die nodig is om de Grondwet te wijzigen, is een tweederdemeerderheid vereist. Die was onhaalbaar.

De SP had eigenlijk nog eens over het voorstel willen praten, maar kreeg daarvoor niet de kans van de tegenstanders. Die vonden dat de kous maar eens af moest zijn.