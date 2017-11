Black Friday startschot decemberinkopen

De Nederlandse winkeliers lijken dit jaar met de feestdagen alle verkooprecords te breken. Detailhandel Nederland verwacht vanaf vrijdag, als met Black Friday het feestseizoen officieus begint, zo’n 7 procent meer om te zetten dan in 2016. ,,De economie groeit, de mensen hebben weer perspectief”, zegt directeur Sander van Golberdinge.

Die tendens zorgt ervoor dat vooral dure cadeaus de komende weken populair zijn. Van Golberdinge: ,,Speelgoeddrones, games, de Nintendo Switch die dit jaar op de markt is gebracht. Maar ook bordspellen en lego blijven in trek.”

Retaildeskundige Paul Moers voorspelt dit jaar ook een groei van ‘7 tot 10 procent’. Hij ziet drie belangrijke oorzaken voor onze gulheid de komende weken: economische groei, lagere werkloosheid en minder huizen die onder water staan. ,,Alle ellende ligt achter ons, we kunnen volledig losgaan. Was het tot een paar jaar geleden zuinigheid troef, nu zijn we bereid om geld uit te geven aan een iPhone of tablet. Niets houdt ons meer tegen.”

Het nieuwe fenomeen Black Friday markeert feitelijk de start van het echte sinterklaasseizoen. Vanaf vrijdag stunten tal van winkels met grote kortingen op populaire producten. Bol.com, BCC en Mediamarkt haalden het Amerikaanse verschijnsel in 2015 naar Nederland, dit jaar lijken vrijwel alle grotere retailers mee te doen. Moers: ,,Je kunt het je niet permitteren om niets te doen. Het is de eerste gekke dag van het feestseizoen. Op die dag halen sommige winkels rustig drie keer de omzet van een andere dag in deze periode. Vanwege de lage kosten kopen mensen méér.”

Bol.com heeft een lijst opgesteld van cadeaus waarvan het verwacht de komende weken veel af te zetten. In de top 10 staat voornamelijk speelgoed, maar wel van het duurdere soort. Zoals een interactieve pop of Lego Boost, waarmee kinderen interactieve robots bouwen. Maar niet alle gevraagde cadeaus zijn trendgevoelig, constateert de retailer. Ook Lego Duplo, animatiefilms, bordspellen en boeken scoren nog steeds hoog op verlanglijstjes. Voor de kleinere portemonnee zullen Hatchimals veel worden verkocht: elektronische dierenvriendjes die je zelf kunt verzorgen.

De omzet van de decembermaand ligt zo’n 1,5 miljard euro hoger dan in andere maanden. Ondanks de opmars van onlinewinkelen, koopt de consument het overgrote deel van de cadeautjes nog steeds in de winkel. Moers: ,,De online-omzet is slechts 11 procent. Warenhuizen als de Bijenkorf en Hudson’s Bay gaan ongelofelijk profiteren van het geld dat we dit jaar te besteden hebben.” De opkomst van het verschijnsel Black Friday (dat bij veel deelnemers ook in het weekend doorgaat) is daarvoor een mooi startpunt, vindt Van Golberdinge. ,,Het is het eerste weekend na de intocht van Sinterklaas. Voor iedereen is duidelijk dat het feestseizoen nu echt gaat beginnen.”