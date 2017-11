Buren Gronings casino naar huis

De buren van het afgebrande Holland Casino in Groningen mogen vrijdag terug naar huis. Ze waren sinds eind oktober op andere plekken ondergebracht, omdat de gevel van het gebouw moest worden gesloopt. Dat was ook gevaarlijk voor de huizen ernaast, dus moesten de bewoners even weg.

De ongeveer twintig terugkerende buren hoeven nu niet meer hun huis uit, het riskante deel van de sloop is achter de rug, zegt de gemeente donderdag na berichten van RTV Noord en het Dagblad van het Noorden.

Het casino brandde eind augustus volledig uit. De oorzaak is niet te achterhalen, maar de politie gaat niet uit van brandstichting. Het gebouw wordt gesloopt. Dat duurt nog enkele maanden. Het is nog niet bekend wat er voor in de plaats komt. Mogelijk keert Holland Casino terug op een andere plek in Groningen.