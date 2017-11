Cao-overleg streekvervoer mislukt

De onderhandelingen over een nieuwe cao in het streekvervoer zijn mislukt. Dat heeft de FNV donderdag laten weten. De bond sluit acties niet uit. Belangrijkste breekpunt was de aanpak van de werkdruk.

Paula Verhoef, bestuurder FNV Streekvervoer: ,,Als we daar geen afspraken over kunnen maken, houdt het wat de werknemers betreft echt op. De bazen in het streekvervoer worden zo langzamerhand slavendrijvers: mensen moeten maar minder gaan drinken, omdat ze anders te vaak naar de wc zouden moeten. Chauffeurs rijden in hun pauzes door omdat ze anders hun tijden niet halen. De baas kijkt continu mee via de boordcomputer. Dat is een verstikkend regiem. De rek is er volledig uit.”

Ook is nog geen akkoord over de loonsverhoging. De bonden willen 3,5 procent verhoging, de werkgevers 2 procent.

De cao Streekvervoer geldt voor 13.000 werknemers in die sector.

De FNV gaat in de komende weken met haar achterban overleggen over vervolgstappen. Acties zijn zeker niet uitgesloten. ,,Dat is nooit leuk, voor de reizigers niet en voor ons niet. We beginnen met ludieke acties. Het is voor de werknemers een laatste redmiddel, dit is een noodkreet van de chauffeurs”, zegt Verhoef.