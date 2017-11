Man (19) dood door schietpartij Amsterdam

Bij een schietpartij in het centrum van Amsterdam is in de nacht van woensdag op donderdag een negentienjarige Amsterdammer om het leven gekomen. Drie andere mannen in leeftijd van achttien en negentien jaar moesten met diverse verwondingen naar het ziekenhuis. Ze waren wel aanspreekbaar.

Volgens getuigen werd het viertal door een man beschoten toen ze op de Kattenburgerkade stonden.

De politie is volop bezig met uitzoeken wat er precies gebeurd is. Mogelijk gaat het om een liquidatie. Er is tot dusver niemand aangehouden.