Jneid in beroep, ‘grondrechten geschonden’

De omstreden imam Fawaz Jneid is in beroep gegaan tegen een uitspraak van de rechter. Die besliste donderdag dat hij terecht wordt geweerd uit de Haagse buurten Schilderswijk en Transvaal. Het ministerie van Veiligheid en Justitie had hem een gebiedsverbod voor zes maanden opgelegd.

Jneid vindt het gebiedsverbod in strijd met zijn vrijheid van meningsuiting, zijn vrijheid van godsdienst en zijn bewegingsvrijheid. ,,Een oneigenlijke inbreuk op zijn grondrechten”, aldus zijn advocaat Ümit Arslan donderdag. Die is meteen naar de Raad van State gestapt, de hoogste bestuursrechter in Nederland.

Jneid zou een boekwinkel in de Cilliersstraat in de wijk Transvaal gebruiken als illegaal gebedshuis. Het ministerie vindt dat Jneid daar een jihadistische boodschap verkondigt en oproept tot geweld. Daarom mocht hij niet in de beide Haagse achterstandswijken komen. Volgens de rechtbank was het terecht dat het ministerie ,,de gedragingen van Jneid” zag als een gevaar voor de nationale veiligheid.

Het gebiedsverbod ging in augustus in en gold voor zes maanden. Dat zou betekenen dat hij begin volgend jaar weer de buurt in mag. Zijn advocaat gaat er echter van uit dat het gebiedsverbod wordt verlengd. ,,Maar het is niet zo dat hij thuis achter de geraniums zit. Hij verspreidt zijn preken nog wel op Facebook en andere sociale media”, aldus Arslan.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) noemt het ,,goed om te zien” dat de rechter het gebiedsverbod in stand heeft gelaten. De Haagse burgemeester Pauline Krikke wil niet dat ,,iemand die bijdraagt aan het radicaliseringsproces en een klimaat schept waarin jihadisten kunnen gedijen” een podium krijgt in de wijken.

De Syrisch-Libanese Nederlander Jneid (53) kreeg landelijke bekendheid door uitspraken over Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali. Zo wenste hij Van Gogh een ongeneeslijke ziekte toe. Hij was toen imam in de as-Soennah-moskee in Den Haag. Daar werd hij in 2014 weggestuurd.

De PVV wil dat het Nederlanderschap van Jneid wordt ingetrokken en dat hij wordt opgesloten en uitgezet.