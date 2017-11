Laurentien begint bezoek Japan met herdenken

Prinses Laurentien is donderdagochtend haar tweedaagse bezoek aan Japan begonnen met herdenken. In Nagasaki legde de prinses bloemen bij het twee jaar oude monument voor buitenlandse krijgsgevangenen die in de Tweede Wereldoorlog in de stad zijn omgekomen. Op de gedenksteen staan de namen van 41 Nederlanders, naast die van Britten, Amerikanen en Australiërs.

De krijgsgevangenen waren op de Kawanami scheepswerf van Nagasaki te werk gesteld in de scheepsbouw. Ze kwamen om door de slechte behandeling door de Japanners. In 2015 is ter nagedachtenis een monument opgericht in de wijk Koyagi-machi, waar vroeger het krijgsgevangenkamp Fukuoka-2 was.

Later donderdag gaat Laurentien ook naar het hypocentrum, de plek waar boven op 9 augustus 1945 een atoombom tot ontploffing kwam, die 70.000 inwoners van Nagasaki het leven kostte.