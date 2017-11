Medische evacuatie in Mali geregeld

De medische evacuatie voor Nederlandse militairen in Kidal in het noorden van Mali is rond. Een helikopter van de Verenigde Naties gaat deze taak vervullen. Volgens minister Ank Bijleveld van Defensie wacht ze alleen nog op schriftelijke bevestiging van de VN.

Kidal is een vooruitgeschoven post van de circa 250 Nederlandse blauwhelmen in het land. De meesten zijn gelegerd in Gao. De operaties vanuit Kidal liggen stil zolang de medische evacuatie niet gereed is. Nederlandse blauwhelmen vertrekken hiervandaan om informatie te verzamelen voor VN-missie Minusma.

Een Nederlandse militair die vorig jaar gewond raakte bij een mortierongeval ging naar een medische faciliteit gerund door Togolezen in Kidal. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uitte later kritiek op het hospitaal. Defensie zag dit anders. Recent is de hoogste medische functionaris van het leger nog eens langs het ziekenhuis geweest om het te inspecteren. De uitkomst van dit bezoek is nog niet bekendgemaakt.