Meerderheid Kamer wil van wet-Hillen af

Ondanks pogingen van de oppositie de stemming te verhinderen, beslist de Tweede Kamer donderdagmiddag over de afschaffing van de wet-Hillen. De vier regeringspartijen zijn voor het schrappen van de wet, die een belastingvoordeel regelt voor woningeigenaren die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost.

De Kamermeerderheid vindt dat dergelijke huisbezitters niet meer anders behandeld hoeven te worden dan andere woningeigenaren. De wet-Hillen moest het aflossen stimuleren, maar die prikkel is niet meer nodig. Om de gevolgen van het schrappen te verzachten, is besloten de afbouw over dertig jaar uit te smeren.

De oppositie neemt daar geen genoegen mee. Zij vinden dat de wet veel te snel door de Kamer wordt ,,gejast”. 50PLUS spreekt van een aflosboete, omdat mensen die steeds braaf hebben afgelost nu opeens zouden worden gestraft. Om de stemming te verhinderen en de wet zo met een jaar te vertragen, wilden 50PLUS en PVV 35 uur lang debatteren. Maar de Kamer stak daar een stokje voor.