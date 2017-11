Een 66-jarige Nederlander is om het leven gekomen op een skipiste in Oostenrijk. Hij werd overreden door een voertuig dat de sneeuw prepareert. Dat reed achteruit, over de Nederlander heen. Volgens de Oostenrijkse politie stierf hij ter plekke.

Het ongeluk gebeurde bij Sölden in Tirol, in het westen van Oostenrijk.