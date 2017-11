Nederlander vermoord in zijn villa in België

In de Belgische grensplaats Neerpelt is woensdagavond een 51-jarige Nederlander vermoord aangetroffen in zijn woning. Bij het slachtoffer ,,zijn schotwonden vastgesteld”, aldus het parket van (Belgisch) Limburg. Het gaat om Marcel van Hout, een ondernemer uit de regio Eindhoven die al jaren in Neerpelt woonde, heeft advocaat Bert de Rooij namens de nabestaanden verklaard.

De politie werd woensdagavond vroeg naar de woning geroepen ,,voor een verdacht overlijden”. Het parket geeft geen commentaar op de identiteit van de man of door wie hij is gevonden.

De advocaat van Van Houts familie zei eerder donderdag dat de ondernemer op onnatuurlijke wijze om het leven is gekomen maar dat de exacte oorzaak niet aan de familie was meegedeeld. Volgens het parket is een autopsie bevolen op het lichaam van het slachtoffer. ,,Voorlopig zijn er geen aanwijzingen richting eventuele verdachten”, aldus een woordvoerder.

Volgens de krant Het Laatste Nieuws is Van Hout al de vijfde Nederlander uit Neerpelt die door geweld om het leven is gekomen. De slachtoffers woonden allemaal in dezelfde villawijk, ‘Grote Heide’. Vooral in het begin van deze eeuw kwam de wijk in het nieuws toen verschillende Nederlandse topcriminelen werden omgebracht, schrijft de krant.

Onder hen was Sam Klepper die in 2000 in het centrum van Amsterdam door het hoofd werd geschoten en zijn vriend Marco Eyck die in 2004 in Achel werd geliquideerd. Volgens de krant woonden Klepper en Eyck op het moment dat ze vermoord werden in dezelfde villa in de Grote Heide.

Later in 2004 werd wijkbewoner Robert Sengers in de buurt van Tilburg doorzeefd met kogels. In 2005 werd John Mieremet door het hoofd geschoten in Thailand. Hij woonde al jaren in de Grote Heide.

Advocaat De Rooij weersprak donderdag tegenover het ANP dat er een link zou bestaan tussen Marcel van Hout en John Mieremet en Sam Klepper.