Officiële tolk verplicht bij rijexamen

Wie de Nederlandse taal niet beheerst, moet vanaf 1 januari een officiële tolk meenemen bij het rijexamen. Het is niet meer toegestaan om een familielid of bekende in te schakelen, meldt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

De nieuwe regel geldt voor het praktijkexamen bij de auto, motor, bromfiets en auto met aanhangwagen. De kandidaat moet de tolk zelf inhuren en die moet een geldige tolkenpas kunnen tonen. De maatregel geldt nog niet voor beroepsexamens zoals voor vrachtauto, bus en taxi.