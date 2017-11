Plan: hele jaar gas en licht voor wanbetalers

Door sneller in te grijpen moet het hele jaar door worden voorkomen dat wanbetalers van energierekeningen van gas en elektriciteit worden afgesloten. Energieleveranciers krijgen de verplichting om voortaan ook in de zomer klanten die hun rekening niet betalen, eerst aan te melden bij de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Door veel eerder in actie te komen kan een huishouden weer sneller op de rails worden gezet, aldus een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken over het voorstel. Nu moeten energieleveranciers alleen in de winter gegevens van wanbetalers doorgeven. Als de klant in een hulpverleningstraject zit, mag hij niet worden afgesloten.

Door het plan worden energieleveranciers verplicht om wanbetalers het hele jaar naar de schuldhulpverlening door te sturen, zo bevestigt de zegsman van het ministerie berichtgeving in het AD. Volgens minister Eric Wiebes gaat het bij elektriciteit, gas en warmte om een eerste levensbehoefte.

In de zomer van 2016 werden ongeveer 10.000 Nederlandse huishoudens afgesloten van energie. Vaak blijkt dat wanbetalers die tussen april en oktober worden afgesloten ook in de winter nog zonder gas en licht zitten.