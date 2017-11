Projecten Rijkswaterstaat besmet met asbest

In vijf projecten van Rijkswaterstaat is asbest aangetroffen. De locaties zijn gesaneerd, er zijn veiligheidsmaatregelen getroffen en bewoners en gemeenten zijn op de hoogte gesteld. Rijkswaterstaat is naar eigen zeggen met eigen werknemers in gesprek om de risico’s te bekijken.

Het gaat om de projecten aan de Nijkerkerbrug, de Oosterscheldekering, Leidingenbrug Kreekrak in het Schelde-Rijnkanaal, het Noordzeekanaal in IJmuiden en de Goereese sluis in Stellendam. Rijkswaterstaat gebruikte bij deze projecten een met asbest besmet straalmiddel. Het gaat om het zogenaamde straalgrit waarmee verf, roest of vuil van betonnen objecten verwijderd kan worden.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat meldt dat er tijdens de werkzaamheden bij de Oosterscheldekering en de Leidingenbrug al extra veiligheidsmaatregelen van kracht waren, die waren genomen in verband met de aanwezigheid van koolteer. Bij de projecten bij het Noordzeekanaal en de Goereese Sluis werd er gewerkt in een afgesloten loods, waardoor de kans dat asbestdeeltjes zich verspreiden kleiner is.

In totaal controleerde Rijkswaterstaat 32 projecten waarbij de afgelopen vier maanden straalwerkzaamheden werden verricht. Dit gebeurde omdat er asbest was aangetroffen in het middel Eurogrit, een substantie om harde oppervlakken te reinigen.