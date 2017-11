Radar heeft website van het jaar

De website van tv-programma Radar van AVROTROS is uitgeroepen tot de beste website van het jaar. Het programma won donderdag die prijs van vakblad Emerce. De uitreiking was in Amsterdam.

Radar is de opvolger van de site politie.nl, die de afgelopen twee jaar won. In totaal werden ongeveer 656.000 stemmen uitgebracht.

Bij de verkiezingen werden prijzen uitgereikt voor de beste en de populairste website in 24 categorie├źn. Voor de beste website werd gekeken naar inhoud en ontwerp, voor de populairste site konden mensen stemmen. Radar won bijvoorbeeld in de categorie Media. ASN had de beste bankensite, de Gathering of Tweakers was de beste community en Apple had de beste site voor consumentenelektronica. De beste overheidssite was die van de brandweer en voetbalclub PSV had de beste site over sport. Uit al die winnaars werd Radar uitgeroepen tot eindwinnaar.

De verkiezing beleefde dit jaar de elfde editie. De titel ging eerder onder andere naar Google, Hyves en Tweakers.