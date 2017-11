,,Staat de pet boven de wet? Kan politiegeweld ongestraft blijven?” Dat vraagt advocaat Gerald Roethof zich donderdag af in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, tijdens de zaak tegen de twee agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez 2,5 jaar geleden. Roethof staat de ex-vriendin en moeder van de minderjarige zoon van Henriquez bij. Deze tiener is vrijdag voor het eerst ook in de rechtbank aanwezig.

Voor het inhoudelijke behandeling van het proces is twee weken uitgetrokken, donderdag is naar verwachting de laatste dag tot de uitspraak op 21 december. Het Openbaar Ministerie liet eerder deze week weten de agenten wel schuldig te achten maar eiste geen straf.

Henriquez overleed juni 2015 nadat hij op een Haags muziekfestival was gearresteerd. Hij riep tegen agenten dat hij een wapen bij zich had en wees daarbij naar zijn kruis.