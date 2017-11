Twee bestuursleden Satudarah komen vrij

Twee van de drie bestuursleden van motorclub Satudarah die eind september zijn opgepakt komen vrij. Dat bepaalde de raadkamer van de rechtbank in Zwolle donderdag.

Angelo M. (40) uit Tilburg en Paul M. (48) uit Maastricht komen vrijdag op vrije voeten. Ze moeten zich wel onder meer aan de voorwaarde houden dat ze geen activiteiten verrichten voor Satudarah. Ook mogen ze geen contact hebben met elkaar, met de nog niet opgepakte Michel B. en met Xanterra M. (43) uit Tilburg.

Deze laatste verdachte blijft nog wel 45 dagen vastzitten. Waarom hij niet vrijkomt, wilde de rechtbank niet nader specificeren.

Ook moeten de twee die vrijkomen hun paspoorten inleveren. De bestuursleden worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met afpersing, geweld, wapenbezit en drugshandel. Volgens een woordvoerder van de rechtbank in Zwolle wordt een inhoudelijke behandeling van deze strafzaak voorlopig nog niet verwacht omdat het een complexe zaak betreft.

Advocaat Erik Thomas zei dat de twee die vrij komen, verheugd zijn. ,,Het is een moedige beslissing van de rechtbank. En je kunt het zien als een slag die gewonnen is.” Mogelijke reden dat Xanterra M. vast blijft zitten is dat een deel van de beschuldigingen tegen hem van recenter datum zijn. De voorwaarden die de rechtbank stelde, daar kunnen de heren goed mee leven, zei Thomas. Hij verwacht de eerste openbare zitting in deze zaak in januari.