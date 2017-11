Verdachte moord verpleeghuis voorlopig vast

De 21-jarige Rotterdammer die ervan wordt verdacht als verzorgende in een verpleeghuis in Puttershoek (gemeente Binnenmaas) een vrouw te hebben vermoord, blijft voorlopig vastzitten in beperkingen. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam stuurt erop aan dat de verdachte nog drie maanden langer in voorlopige hechtenis blijft.

Het verzorgingshuis waar de bewoonster om het leven is gebracht, is Huys te Hoecke, onderdeel van de verzorgingsgroep Zorgwaard. De vrouw werd begin november onwel en overleed. Nadat het slachtoffer onwel was geworden, ontstond het vermoeden dat het slachtoffer zonder medische noodzaak insuline was toegediend. Het verpleeghuis deed daarop aangifte.

De man wordt verdacht van nog een poging tot moord in het verzorgingshuis en van een andere poging in een instelling in Rotterdam.