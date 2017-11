Wet-Hillen weg ondanks fel verzet oppositie

Een belastingvoordeel voor woningbezitters die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost, gaat geleidelijk verdwijnen. De Tweede Kamer heeft donderdagmiddag met 87 tegen 56 stemmen besloten de wet-Hillen af te schaffen, ondanks fanatieke pogingen van oppositiepartijen met urenlange debatten de stemming te verhinderen.

Een Kamermeerderheid van de vier regeringspartijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) en GroenLinks vindt dat huiseigenaren met een (bijna) afgeloste hypotheek niet meer anders behandeld hoeven te worden dan andere woningbezitters. De wet-Hillen moest het aflossen stimuleren, maar die prikkel is niet meer nodig. Om de gevolgen van het schrappen te verzachten, is besloten de afbouw over dertig jaar uit te smeren.

50PLUS, dat zich tot fel tegenstander ontpopte, spreekt van een aflosboete. Mensen die steeds braaf hebben afgelost zouden nu opeens worden gestraft. Samen met de PVV wilde de partij de stemming donderdag verhinderen, en de wet zo met in ieder geval een jaar vertragen, door 35 uur lang te debatteren. Maar de Kamer stak daar uiteindelijk een stokje voor.

De critici vinden dat de wet door de Kamer is ,,gejast”. 50PLUS-Kamerlid Martin van Rooijen spreekt over een ,,zeldzaam onzorgvuldige” gang van zaken. Hij hoopt dat de Eerste Kamer, die nu aan zet is, de wet tegenhoudt.