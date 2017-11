Simons doet aangifte om Zwarte Piet-actie

Sylvana Simons heeft aangifte gedaan nadat vier mensen verkleed als Zwarte Piet haar thuis hadden opgezocht. Simons was er op dat moment niet, maar de vier zouden hun actie wel hebben gefilmd en dit vervolgens, inclusief haar adres en kadastrale documenten, online hebben gezet.

Volgens Simons, die zich inzet tegen Zwarte Piet, zijn de veiligheidsmaatregelen rondom haar en mensen om haar heen opnieuw aangescherpt, meldt zij in een bericht op Facebook. De politie wil hierover niets zeggen. Ook over de aangifte zwijgt de Amsterdamse politie, uit privacyoverwegingen.

De politica en oud-presentator stelt dat het viertal geluk had dat zij en haar ,,huisgenoten’’ op het moment van hun bezoek niet thuis waren. Ook beticht ze het viertal ,,in blackface” ervan te laf te zijn om hun ware gezicht te tonen. Het online plaatsen van haar gegevens, brengt volgens Simons haar, haar dierbaren en buren in gevaar. ,,Onder het mom van ‘kinderfeest’ brengen zij de vele kinderen in mijn wijk in gevaar.’’

Simons gaat in haar bericht ook in op de blokkade van de A7 afgelopen zaterdag naar aanleiding van de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum. Voorstanders van Zwarte Piet hielden op de snelweg enkele bussen tegen van mensen die wilden demonstreren tegen Zwarte Piet. ,,Dit heeft niets meer met activisme te maken, maar is ordinair terrorisme van mensen die hun nationalisme verpakken in liefde voor ‘de onschuldige kindertjes”’, aldus de politica.