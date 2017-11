Defensie: hospitaal in Kidal voldoet aan eisen

De zorg in het Togolese ziekenhuis in de Noord-Malinese stad Kidal, waar vorig jaar een Nederlandse militair is behandeld na een motierongeval, voldoet aan de eisen. Dat schrijft het ministerie van Defensie vrijdag aan de Tweede Kamer.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) stelde in een onderzoek naar het motierongeval dat in het hospitaal bij de behandeling van de Nederlander ,,weinig doortastend” werd opgetreden. Ook werd geen gestructureerd onderzoek uitgevoerd naar het letsel.

De hoogste medische functionaris van het leger heeft onlangs een bezoek gebracht aan het hospitaal. Hij heeft ,,geconcludeerd dat de zorg die het Togolese hospitaal kan leveren afdoende is voor levensreddende chirurgie”, aldus minister Ank Bijleveld.

Volgens Defensie hebben de VN laten weten dat het Togolese ziekenhuis het afgelopen jaar ,,zichtbaar is verbeterd” en voldoet aan alle VN-eisen.

Kidal is een vooruitgeschoven post van de Nederlandse VN-militairen in Mali. De operatie ligt nu stil omdat Defensie er zeker van wil zijn dat de medische faciliteiten hier op orde zijn. De VN gaan hier zo goed als zeker zorgen voor medische evacuatie met een helikopter als dat nodig is.

Bijleveld gaat desondanks een derde partij laten kijken naar de aanwezige medische capaciteiten voor blauwhelmen in Kidal, omdat het kabinet wil dat aan ,,de hoogste eisen van veiligheid en medische capaciteiten wordt voldaan” in het missiegebied.

In Mali zijn ongeveer 250 Nederlandse blauwhelmen actief. Het kabinet wil de bijdrage aan VN-missie Minusma met een jaar verlengen.