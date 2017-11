Drugshond vindt halve kilo heroïne

Bij een drugscontrole in de trein van Dordrecht naar Roosendaal heeft een politiehond donderdagmiddag 500 gram heroïne gevonden bij een 57-jarige man. De politie heeft de drugs, met een straatwaarde van 20.000 euro, in beslag genomen. De verdachte is aangehouden.

Volgens de politiewoordvoerder worden vaker controles uitgevoerd op dat traject, zowel in de trein als op de weg. Dit omdat via die route vaak verdovende middelen worden gesmokkeld naar België. De politie vermoedt dat ook deze man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, de drugs naar België probeerde te smokkelen.