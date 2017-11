IS-strijder was op bijeenkomst in De Balie

Een strijder van Islamitische Staat (IS) heeft in september een bijeenkomst in De Balie bezocht waar een film van een Syrisch burgercollectief werd vertoond. Dat heeft directeur Yoeri Albrecht van De Balie bevestigd naar aanleiding van berichtgeving door de Volkskrant.

Het gaat om een 31-jarige man. De IS’er bezocht in september een bijeenkomst in debatcentrum De Balie in Amsterdam waar activisten van ‘Raqqa is Being Slaughtered Silently’ aanwezig waren omdat een film over hun werk werd getoond. ,,De man werd door de activisten herkend”, aldus Albrecht.

De IS-strijder nam daarna de benen. Albrecht nam contact op met inlichtingendienst AIVD. ,,De identiteit van de man was bij de inlichtingendiensten bekend”, aldus Albrecht.

De AIVD wil het verhaal niet bevestigen. ,,Wij gaan nooit in op individuele gevallen”, zegt een woordvoerder.