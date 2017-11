Jeugddetentie en -tbs voor moord op Romy

De veertienjarige Brian N. is vrijdag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot één jaar jeugddetentie en jeugd-tbs voor het doden en verkrachten van zijn leeftijdsgenootje Romy. Dat is de maximale straf die kan worden opgelegd aan een jongere onder de zestien jaar.

De puber uit Lunteren was niet bij de uitspraak aanwezig. De rechtbank had hem graag wel gezien, maar hij had afstand gedaan van zijn recht om erbij te zijn. Zijn ouders en de ouders van Romy waren wel aanwezig.

De jongen zat bij het meisje uit Hoevelaken op school in het Gelderse Glind. Brian wilde met Romy naar bed, maar zij vond hem ,,echt eng”, bleek uit whatsappjes die zij op de fatale dag had verstuurd. De jongen wachtte haar met de fiets op en verkrachtte haar. Toen het meisje vertelde dat ze naar de politie zou stappen, werd hij zo boos dat hij haar wurgde.

Het lichaam van Romy werd vrijdag 2 juni gevonden in een sloot dicht bij de school. De jongen werd twee dagen later opgepakt, naar aanleiding van getuigenverklaringen en camerabeelden.

Jeugd-tbs kan maximaal zeven jaar duren. N. zou dan 21 jaar zijn. Als daar redenen voor zijn, kan deze zogeheten PIJ-maatregel daarna worden omgezet in tbs, die eventueel onbeperkt kan worden verlengd. De rechtbank noemt behandeling noodzakelijk. Deskundigen noemen hem ,,een klein kind in een volwassen lichaam”.

Het proces vond vanwege de minderjarigheid van N. plaats achter gesloten deuren. De uitspraak was wel openbaar.

De door de rechtbank opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.